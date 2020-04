"Vertrek nooit zonder vooropgezet vluchtplan": slachtoffer partnergeweld getuigt in boek

Wij spraken met de twee auteurs van het boek: Triene-Mie Le Compte en Anne Groenen. Triene-Mie Le Compte is zelf jarenlang het slachtoffer geweest van emotioneel, seksueel en psychisch partnergeweld.



Anne Groenen is doctor in de criminologische wetenschappen en familiaal bemiddelaar. Ze is werkzaam bij 2shine2 en is de verantwoordelijke van expertisecentrum Resilient people van het UCLL. Groenen doorvlocht het boek met haar expertise.