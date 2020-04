Anderlecht krijgt versneld verkeersvrije straten na rellen

Dat de verkeersluwe straten er na de rellen komen, is niet helemaal toevallig. Dat zegt schepen Susanne Müller-Hübsch aan Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel: “De plannen waren er al voor het weekend van 11 april. Maar het is waar dat het nu in versnelling is gekomen. We voelen dat mensen enorm veel nood hebben om buiten te komen. Heel wat buurten hebben een park, behalve de wijk Kuregem. Daarom zijn we gaan kijken of we niet meer plaats kunnen maken voor de bevolking. Zodat ze naar buiten kunnen komen maar de social distancing kunnen blijven respecteren. Het is zeker geen uitnodiging voor mensen om te blijven zitten, of te picknicken, maar hen de kans te geven om te bewegen, te fietsen.”

Heel wat voetpaden zijn ook erg smal in Kuregem, en dat zorgt ook voor problemen. “Als mensen dan staan aan te schuiven bij een winkel, is het als voetganger niet mogelijk om er langs te stappen. Vandaar ook het idee om auto’s de straten te laten delen met wandelaars en fietsers. “