Leerlingen en leerkrachten Atlas College Genk starten met pre-teaching: "Voor ik aan mijn huiswerk begin fiets ik naar school"

De nieuwe les wordt uiteraard gegeven vanop afstand en dus via de digitale weg. "Niet alles verloopt digitaal, maar het is wel een zeer handig hulpmiddel. Voor de leerlingen is het fijn als ze iets live aan leerkrachten kunnen vragen en direct antwoord krijgen," zegt Schepers. "Het is wel moeilijk om aan de afleiding van sociale media te weerstaan, maar ik doe mijn best," lacht Juul.