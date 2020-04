Auto's Rode Kruis-vrijwilligers in Oudenburg besmeurd met menselijke uitwerpselen

Twee vrijwilligers waren de hele nacht van permanentie. Ze sliepen in het lokaal van het Rode Kruis. Toen ze 's morgens werden afgelost, ontdekte secretaris Thibo Bral dat hun wagens besmeurd waren met menselijke uitwerpselen. “Het lijkt erop dat men het Rode Kruis gewoonweg viseert, want op de wagens zijn onder meer de logo’s besmeurd", zegt Bral. "Onbegrijpelijk. Er hangen ook uitwerpselen aan de spiegels en de klinken en ook in onze brievenbus is toiletpapier met uitwerpselen gevonden. Dit is gewoonweg walgelijk. Wie doet nu zoiets?”

