Bart De Wever (N-VA) dringt aan op een exitplan: "Je riskeert dat reactie op crisis erger wordt dan crisis zelf"

Wetstraatjournalist Ivan De Vadder verwacht nog een woelige politieke zomer. “Dat sommige partijen (zoals dus de N-VA van Bart De Wever) de volmachten voor de regering-Wilmès in juni niet meer willen steunen, is maar één element”, reageert hij in "De ochtend".



“Deze regering heeft het vertrouwen gekregen voor 6 maanden, dat wil zeggen tot in september. Dat is een veel belangrijker moment, want dan zal de regering opnieuw het vertrouwen moeten vragen en staat elke partij voor de keuze: steunen we de regering of niet.”