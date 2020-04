Bedrijf maakt hygiënische deuropener: "We willen de opener gratis uitdelen aan ziekenhuizen en woonzorgcentra"

De HYDO20 is een hygiënische deuropener. Het is eigenlijk een soort van verlengstuk dat standaard op deurklinken gemonteerd kan worden. Zo kan je deuren openen en sluiten met je onderarm in plaats van met je hand. En dat is natuurlijk goed om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "We hebben al een grote test lopen in een woonzorgcentrum en die is heel positief", zegt salesmanager Koen Nijsens. "We willen daarom de komende weken uitbreiden en gratis leveren aan bijvoorbeeld ziekenhuizen. Zij mogen ons contacteren."