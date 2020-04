Bedrijf waarschuwt voor legionella na heropstart uit lockdown: "Belangrijk om leidingen goed te spoelen"

Vermeer waarschuwt nu extra voor besmettingen: "Het zou zonde zijn mocht het leven opnieuw hervatten en mensen toch ziek worden door iets anders dan het coronavirus." Dat virus en de legionellabacterie zijn totaal verschillende zaken die wel allebei op de longen werken. Legionella is, in tegenstelling tot corona, iets dat mensen niet kunnen doorgeven aan elkaar. Je kan de bacterie enkel oplopen door ze in te ademen en dat gebeurt meestal in de vorm van waterdamp. In die deeltjes kan de bacterie zich verstoppen. Ze komt erg vaak voor in drinkwater in kleine hoeveelheden maar wordt pas gevaarlijk in warm stilstaand water (tussen de 20 en de 50 graden).