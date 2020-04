Meyboomplanting in Brussel gaat wél door

De Meyboomplanting wordt ieder jaar georganiseerd door de Gezellen van Sint-Laurentius. De voorzitter Jan Brusten is erg blij dat het volksfeest ook dit jaar mag doorgaan, want het evenement verplaatsen naar een latere datum is geen optie: "Dat moet 9 augustus zijn, en de boom moet geplant zijn voor 17 uur, dat is de traditie", vertelt hij. "We wachten wel nog af hoe de veiligheidsraad 'massa-evenementen' definieert. We hebben nog altijd een beetje hoop dat we het toch kunnen laten doorgaan zoals anders. Maar misschien moeten we ons beperken tot het planten van de boom met een beperkt aantal mensen. Normaal planten we een beuk die we dragen met 30 personen, maar dat mag ook een kleinere boom zijn. We kunnen het ook regelen dat we de boom met voldoende afstand dragen tussen elkaar."