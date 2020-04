Brand in magazijn in Emblem: buurtbewoners moeten ramen en deuren sluiten

In Emblem bij Ranst is er een brand ontstaan in een magazijn waar verf opgeslagen ligt. Door de rookontwikkeling kregen buurtbewoners het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er raakte niemand gewond. Op het dak lagen mogelijk asbesthoudende golfplaten. De brandweer zal in de omgeving controleren of er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen.