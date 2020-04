Brand in Sint-Amandsberg bij Gent: 3 mensen naar het ziekenhuis

In de Adolf Baeyensstraat in Sint-Amandsberg, bij Gent, brak maandagavond rond 21.00 uur brand uit op het gelijkvloers van een woning. De bewoner kon vluchten maar raakte bevangen door de rook, net als 2 buren. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

De materiële schade is vrij groot: zowel het gelijkvloers als de 1e verdieping raakten zwaar beschadigd. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.