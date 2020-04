Brandfase rood in Antwerpen en Limburg door aanhoudende droogte: extreem hoog brandgevaar

In de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg geldt brandfase rood. Door de aanhoudende droogte is er "extreem hoog brandgevaar", meldt het Agentschap Natuur en Bos. Het is dus geen goed idee om in die gebieden te gaan wandelen, en het agentschap rekent daarvoor op ons gezond verstand en onze burgerzin.