Braziliaanse president Bolsonaro stapt mee op in protest tegen coronamaatregelen

Bolsonaro heeft al voortdurend kritiek geuit op die gouverneurs. Vrijdag ontsloeg hij de populaire minister van volksgezondheid omdat die in zijn ogen een te streng coronabeleid voerde. Bolsonaro vindt dat de maatregelen de economie schaden, hij noemt het virus "een fantasie van de media".

In Brazilië zijn meer dan 38.600 mensen besmet met corona. Er zijn al 2.400 doden gevallen. Brazilië telt daarmee het hoogste aantal besmettingen in Zuid-Amerika en staat op de elfde plaats in de wereld. Volgens een peiling is ruim twee derde van de Brazilianen wel voor de strenge maatregelen die hen moeten beschermen tegen de verspreiding van het virus.