Vergeet "social distancing" en "preteaching", sla aan het "anderhalvemeteren" en volg "aanlooplessen"

Wat we vandaag ook om de haverklap horen, is het woord "preteaching". Dit is een woord dat bij leraars en pedagogen al veel langer bekend is, maar dat nu overal gebruikt wordt om te zeggen dat leerlingen vanaf vandaag nieuwe leerstof krijgen vanop afstand die later nog eens in de klas herhaald zal worden.

Presentator Michaël Van Droogenbroeck deed in "De ochtend" op Radio 1 een poging om een Nederlands alternatief te introduceren: "aanlooplessen". "Het woord is eigenlijk bedacht door VRT-journalist Chris De Nijs", zegt Ruud Hendrickx. "Hij vroeg zich af waarom noemen we dat niet gewoon "aanlooplessen" of "aanloopleren"? Vanochtend heeft Michaël Van Droogenbroeck dan gezegd, ik doe dat. Zo hebben wij dan toch onze kleine bijdrage geleverd aan een Nederlands alternatief voor preteaching."