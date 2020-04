Laat de heropening van de scholen een feest zijn

De voorbije weken en de komende weken worden ze daarin constant uitgedaagd; niet enkel met ‘de tafels’ of dt-regels, maar in de eerste plaats om zich te handhaven en te functioneren in een wereld die in één klap 180° gedraaid is. En de meeste kinderen (en ouders en leerkrachten) doen dit meesterlijk. Met vallen en opstaan, maar er wordt hard gewerkt, vaak aan vaardigheden die ze in de veilige comfortabele schoolcontext nooit hadden geleerd. Kinderen (mensen) stoppen niet met zich te ontwikkelen omdat de scholen even dicht zijn …