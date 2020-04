Directeur Turnhoutse Sportschool: "Leerlingen tonen hun prestaties aan via sportapp Strava"

Daarnaast krijgen de leerlingen in Turnhout ook nieuwe leerstof voor de klassieke vakken. "We hebben besloten de helft van de reguliere lestijden te voorzien voor de hoofdvakken. Heb je bijvoorbeeld 4 uur Nederlands, dan krijg je een thuiswerkpakket voor 2 uur. De andere vakken zoals geschiedenis of aardrijkskunde komen aan bod via een wekelijks veranderende beurtrol", zegt Gorris in "Start Je Dag". "We bieden onze leerlingen een mix van taken aan. Zo zijn er schriftelijke opdrachten en is ook live videocontact mogelijk. Daarnaast plaatsen onze leerkrachten instructievideo's op ons digitale leerplatform Smartschool. Die filmpjes kunnen de leerlingen op hun eigen tempo bekijken."