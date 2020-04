Drones sporen olievervuiling op in Antwerpse haven

Port of Antwerp sloeg de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen, die beschikken over de camera's en de technologie. Ondertussen is er al een proefproject geweest en dat is heel goed verlopen. Op enkele uren tijd werd 89 procent van de gelekte olie gedetecteerd.

Het Havenbedrijf hoopt tegen volgend jaar één of twee drones te hebben die elk uur een vlucht maken om olievlekken op te sporen.