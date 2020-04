Eerste dag afstandsleren, maar wat vinden de kinderen ervan?

Het is stipt halfnegen als Josephine de livesessie van Juf Lise vervoegt. Op dat uur werkte smartschool nog zonder horten en stoten. De kinderen krijgen hun juf te zien in kleine groepjes van 5 leerlingen. Zo blijft het beheersbaar. De eerste keer is wat spannend en dus ook fijn: “Online les is niet hetzelfde als gewoon les, maar het is wel beter dan helemaal geen les” zegt ze. Ook bij Liv ging het vlot: “Ik zit aan mijn bureau en volg alles met de tablet van mijn papa. Dan zit ik zo te werken en te babbelen met de juf en de andere kindjes.”