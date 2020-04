Eerste Belgische online muziekfestival op 26 april met Absynthe Minded en Sioen

"Het wegvallen van de festivalzomer is een monsterkaalslag voor heel de muziekindustrie", zegt Ellen Schoenaerts die het festival mee organiseert. "Zeker ook voor de artiesten, want die verdienen vooral door optredens. Wij zagen dat iedereen gratis begon te streamen, maar dat is natuurlijk geen oplossing, want dan verdien je niets. We moeten mensen kunnen overtuigen om ook voor zo'n streams te betalen, zodat er ook in de toekomst nog muziek kan worden gemaakt."