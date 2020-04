Duitse bondskanselier Merkel wil coronamaatregelen niet te snel lossen: "Te snel gaan kan vergissing zijn"

Het aantal geregistreerde besmettingen in Duitsland is de voorbije dagen wat trager gegroeid, maar blijft met zo'n 150.000 het op vier na hoogste in de wereld. Maar het aantal overlijdens ligt wel veel lager dan in de VS, Italië, Spanje en Frankrijk, dankzij vroeg en uitgebreid testen. Duitsland heeft dan ook meer dan 200 patiënten uit andere Europese lidstaten kunnen opnemen in zijn ziekenhuizen.