Elke Leuvenaar krijgt gratis mondmasker

Als de quarantaine voorbij is, wil burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (SP.A) helemaal klaarstaan. Daarom voorziet hij tegen eind volgende week mondmaskers voor elke Leuvenaar. Ridouani: “Het is duidelijk dat de nationale veiligheidsraad maar ook de lokale overheden bezig zijn met de afbouw van de coronamaatregelen. Binnenkort gaan we naar de heropstart van het normale leven. Dat moeten we stap voor stap doen, om te vermijden dat we een nieuwe opflakkering krijgen van besmettingen. Dat wil niemand. Een onderdeel daarvan zijn de mondmaskers.”