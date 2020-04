Epidemioloog Pierre Van Damme: "Kinderen zijn niet de motor van de corona-epidemie"

"Of de kinderen de ziekte dan nog doorgeven, is nog niet duidelijk. Dat wordt verder onderzocht. Uit een aantal Chinese en Britse studies blijkt dat in een gezinsverband het kind niet diegene is die de ziekte doorgeeft", zegt Van Damme. "Dat is hoopgevend als we in de richting gaan van het heropenen van de scholen, maar dat moet begeleid worden met bijkomende maatregelen zodat de leerlingen niet te veel in grote groepen samenklitten. Dat is wat men nu ook voor België aan het bekijken is, geloof ik."