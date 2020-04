Euro Shop en Supra Bazar mogen dan toch niet open

Afgelopen week besliste de Nationale Veiligheidsraad dat tuincentra en doe-het-zelfzaken onder strikte voorwaarden weer open mogen. Goed nieuws, dachten ook de eigenaars van multiwinkels als Euro Shop en Supra Bazar. Die kregen zelfs via de gouverneur te horen dat ze terug klanten mochten ontvangen in hun winkels.

"Maar zondag kwam er plots ander nieuws", zegt Bavo Vanhalst van Supra Bazar in Gullegem, Harelbeke, Hulste en Tielt. "Zondagmorgen kreeg ik terug telefoon van gouverneur Carl Decaluwé om te melden dat er in Brussel toch anders is beslist en dat we terug dicht moeten. Dat is natuurlijk erg jammer, zowel voor ons personeel als voor onze klanten. Ik denk dat ze in Brussel, met alle begrip natuurlijk, ons type winkel, de multi-aanbieder, niet kennen. Ons probleem is dat wij te veel kunnen aanbieden."