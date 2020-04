Fanfare neemt rusthuisbewoners terug in de tijd om zorgen te vergeten

Emilie Janssens is één van de leden van fanfare De Rumolduszonen in Grimbergen. Zij vertelt hoe dat bijzondere optreden tot stand kwam. “We kregen een telefoontje van het rusthuis met de vraag om een nummertje te gaan spelen. Om zo de mensen wat op te vrolijken in deze moeilijke tijd. Want het rusthuis is spijtig genoeg enorm getroffen. Dat was een heel fijn telefoontje. We waren zo blij dat we iets konden doen voor de bewoners.”