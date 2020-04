Fietsstraat langs Schulensmeer naar Lummen

Een fietsstraat is een straat waar fietsers voorrang hebben en auto's achter de fietsers moeten blijven. De snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur.

De straat krijgt drie wegversmallingen en een nieuw wegdek om de vele putten weg te werken. En voor de veiligheid komt er ook verlichting; dat is nodig want in januari werd er nog een vrouw van haar fiets gesleurd.

Het traject maakt deel van het toeristisch fietsnetwerk van Limburg en zal zo'n 350.000 euro kosten.