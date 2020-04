Aloude traditie 'Poortje Pik' dit jaar verboden in Rijkevorsel

In Rijkevorsel is het de gewoonte om in de nacht van 30 april en 1 mei alles wat losstaat in de gemeente te verzamelen op het dorpsplein. Ook in Baarle-Hertog en Weelde bestond die traditie, maar daar is het verboden omdat het een paar keer uit de hand liep. Dit jaar zal er ook geen sprake zijn van 'Poortje Pik' in Rijkevorsel. Dat komt door de coronamaatregelen. "Het gaat om een niet-essentiële verplaatsing en we willen geen samenscholing op het plein. We rekenen op het gezond boerenverstand van iedereen om in zijn kot te blijven", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts.

De politie zal die nacht extra patrouilleren en er komen ook camera's. Wie toch op pad is met een tuinkabouter, fiets of bank riskeert een gasboete.