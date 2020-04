"Gooi plastic handschoenen niet in de pmd-zak", vragen bezorgde afvalophalers

"We maken ons vooral zorgen over de sorteerders die de pmd-zakken onder handen nemen. Zij zien nu plastic handschoenen opduiken die er eerst en vooral niet thuishoren én daarenboven ook nog eens besmet kunnen zijn met het coronavirus. Het is logisch dat deze mensen erg bezorgd zijn. Zelfs een plastic handschoen die al een tijdje in een pmd-zak zit, kan in principe nog corona dragen. Dat geeft geen veilig gevoel", legt Staelens uit.