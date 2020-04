Crisiscentrum benadrukt: "Maatregelen niet te vroeg loslaten, deze grafiek toont waarom"

"Dit toont waarom het zo belangrijk is om de maatregelen niet te vroeg los te laten", aldus viroloog Steven Van Gucht. "Om de curve zo plat mogelijk te houden, moeten we de viruscirculatie zo klein mogelijk houden. Dan kunnen we met meer garantie en meer gemak een aantal maatregelen loslaten. We zullen wel waakzaam moeten blijven. Dat kan door te testen, door contacten op te sporen, door te isoleren en door een aantal regels rond afstand te behouden."