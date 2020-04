Prins Harry en Meghan Markle staan Britse sensatiebladen niet meer te woord: "Weigeren ingezet te worden als klikkanon"

Harry en Meghan stappen uit dat systeem en kondigen hun nieuwe werkwijze aan in een brief gericht aan vier kranten waarmee ze de banden breken. "Dit beleid heeft niets te maken met het vermijden van kritiek. Het gaat ons er ook niet om om het publieke debat de kop in te drukken of om iets te censureren. De media hebben elk recht om verslag te doen en mogen een mening hebben over de hertog en hertogin, of die nu goed of slecht is. Maar die mening kan niet gebaseerd zijn op leugen", verduidelijkt hun woordvoerder.

In de brief spreken Harry en Meghan over een menselijke prijs die betaald wordt. "We hebben gezien dat het leven van mensen die we kennen - en ook van volslagen onbekenden - uit elkaar is gevallen louter voor roddels die bijdragen tot hogere reclame-inkomsten." Ze beweren dat de manier waarop deze tabloids werken "hebben geleid tot tragische gebeurtenissen", waarmee een verwijzing wordt gemaakt naar de dood van prinses Diana. De moeder van Harry verongelukte in Parijs achternagezeten door paparazzi.



Het koppel wil wel nog graag samenwerken met andere media en "jonge, opkomende journalisten".



Lees hieronder de brief: