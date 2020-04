Herder maakt wandeling van 10km met 500 schapen

“We verhuizen 300 volwassen schapen en 200 lammetjes. Dat is een hectische opdracht, maar met 2 ervaren herders en 3 getrainde honden moet dat wel lukken." Of die schapen dan allemaal goed luisteren? "De volwassen schapen wel, met de lammetjes heb ik soms nog problemen. Maar ik heb er vertrouwen in dat we goed en wel op onze bestemming zullen aankomen."

Bart en zijn schapen doen er ongeveer drie en een half uur over om de 10 kilometer van Herselt tot Scherpenheuvel-Zichem te wandelen. De kudde zal het hele jaar in Averbode Bos en Heide verblijven. ’s Zomers in het natuurgebied, ’s winters in de stal en op graslanden rondom.