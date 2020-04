Hoe gaan online lessen in hotelschool in Brakel: "Een biefstuk bakken vanop afstand, dat lukt niet"

De school is op dit moment volop aan het overleggen hoe ze de lessen kunnen organiseren bij de heropening. "Dat is niet zo evident in onze branche. We moeten bekijken hoe we het principe van de social distancing kunnen toepassen als we terug actief zijn in de keuken en in het restaurant", vertelt Denis Dhaene. "Ook de persoonlijke hygiëne is belangrijk. We vragen ons daar ook bij af of iedereen dan een mondmasker zal moeten dragen. En hoe gaan we mensen kunnen ontmoeten in het restaurant en aan de vestiaire? Dat moeten we nog allemaal zien uit te klaren."