Israël krijgt een noodregering met roterend premierschap tussen Netanyahu en Gantz

Nu hebben beiden aangekondigd dat een akkoord is over een noodregering. Die zou drie jaar lang Israël leiden in een "grote coalitie". Veel details zijn er nog niet, maar volgens Israëlische media zou Netanyahu de eerste helft van de periode premier zijn en Gantz de tweede helft.

De regering moet het land door de coronacrisis en daarop volgende economische problemen leiden. Als er nu geen akkoord zou geweest zijn, zouden de Israëli's voor de vierde keer op een jaar tijd naar de stembus gemoeten hebben. De voorbije drie verkiezingen kon geen van de twee grote blokken een meerderheid in het parlement op de been krijgen en pogingen om samen te regeren, mislukten ook altijd.

De persoon van Netanyahu -de langst regerende premier maar ook de man die de schandalen aan elkaar rijgt- was daarbij het probleem. Likoed wou Netanyahu niet laten vallen en de oppositie wou enkel samen met Likoed gaan als Netanyahu zou opstappen. Dat is dus niet gebeurd.

De Palestijnse Autoriteit spreekt over een "annexatieregering" en het "einde van de tweestatenoplossing". De Palestijnen vrezen dat Israël delen van de Jordaanvallei op de bezette Westelijke Jordaanoever zal annexeren met toestemming van VS-president Trump. Die annexatie was een verkiezingsbelofte van Netanyahu die nu opnieuw premier wordt.

