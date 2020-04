Jinnih Beels (SP.A): "Ik ben een kille minnaar van die aanlooplessen"

Beels weet waarover ze het heeft, want als moeder van een 13-jarige zoon heeft ze persoonlijk kunnen ervaren dat je als ouder veel meer dan 2 uur per dag met je kind moet bezig zijn in de preteachingfase. "Hoe zit dat dan met kinderen en ouders die het veel moeilijker hebben?"

"De cijfers in Antwerpen liegen niet. We hadden één op de vijf die de schoolbanken verlaat zonder diploma. Nu bereiken wij tussen de 20 en de 30 procent van de leerlingen in het basisonderwijs in onze stad niet. Ik word daar stil van."