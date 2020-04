Kankerexperten vragen plan om kankerbehandelingen zo snel mogelijk opnieuw te normaliseren

"We mogen niet wachten tot corona helemaal weg is om kankerbehandelingen weer te normaliseren,” zegt dokter Pia Cox, expert Volksgezondheid van All.Can Belgium. All.Can is een platform dat patiënten, deskundigen en de farma-industrie bijeenbrengt rond de zorg voor kankerpatiënten. “We vragen een plan van de overheid over hoe de kankerbehandelingen genormaliseerd kunnen worden, als er een exitstrategie van de coronamaatregelen komt.”