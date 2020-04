Kinderen van zieke ouders worden vanaf vandaag opgevangen in Peer

Wanneer een alleenstaande ouder ziek is of beide ouders getroffen zijn, wordt op de eerste plaats gekeken of thuis een oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld door gezinsondersteuning of familiehulp, lukt dat niet dan wordt geïnformeerd bij familie of de kinderopvang. Pleegzorg kan ook. Er hebben zich nieuwe en bestaande pleeggezinnen gemeld om in deze crisistijden opvang te garanderen, ook voor besmette of zieke kinderen.