Kritiek op Britse regering groeit nu dodental stijgt: wie leidt strijd tegen het coronavirus?

Gisteren had er een vliegtuig met 400.000 PPE-stuks uit Turkije moeten komen, maar dat is nog niet aangekomen en bij de gezondheidszorg NHS groeit de frustratie en het ongenoegen over de beloftes van de regering. Die is in ruime mate afhankelijk van wat er uit het buitenland komt en ook de kwaliteit van het materiaal is niet altijd betrouwbaar. Onlangs bleken er slechts 20.000 beschermende pakken en maskers in plaats van de beloofde 200.000 in een levering vanuit China te zitten.

Dat is geen alleenstaand feit: ook België zat onlangs met een lading Chinese maskers die niet of onvoldoende beschermden tegen virussen, net als Spanje overigens. Dat laatste land kocht ook onbetrouwbare testkits uit China. Rusland stuurde eerder materieel met militaire vliegtuigen en vrachtwagens naar Italië, maar 80 procent van de hulp bleek onbruikbaar te zijn. De afhankelijkheid van buitenlands materiaal zet steeds meer Europese landen aan om maskers, handschoenen en beschermende pakken zelf te produceren.