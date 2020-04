Leerkrachten PITO Stabroek hebben extra veel werk: "koeien en aardappelen wachten niet tot de leerlingen terugkomen"

"De teelt gaat niet in lockdown he", zegt leerkracht tuinbouw Roeland De Meutter, terwijl hij in zijn tractor stapt om aardappelen te planten. "Als we nu planten, kunnen we eventueel nog samen met de leerlingen oogsten op het einde van het schooljaar."

In het PITO zitten zo'n 300 leerlingen en het hoort bij hun opleiding om voor de dieren en de planten op de school te zorgen. Er zijn meer dan 1000 dieren, waaronder koeien, schapen en konijnen. "We hebben wel een paar personeelsleden die mee instaan voor het onderhoud, maar dat is niet voldoende", zegt Jan Van Sandvliet van de afdeling dierenzorg. "De leerkrachten komen daarom mee helpen. Niet evident, want ze moeten ook nog digitale lessen voorzien en er zijn er ook die zelf nog eens kinderen hebben thuis. Gelukkig zijn het allemaal mensen met een passie voor dieren, en met hen erbij krijgen we het momenteel wel rond.