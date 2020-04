Leger springt bij in OCMW-woonzorgcentra Aalst: "Vaak op buitenlandse missie, nu is de oorlog hier"

De OCMW-woonzorgcentra in Aalst zijn voorlopig nog de enige in Vlaanderen die een beroep hebben kunnen doen op de legerexperten. “Het is defensie zelf die op ons toestapte en vroeg of we interesse hadden. We hebben natuurlijk meteen “ja” gezegd. Als ze hier klaar zijn, trekken ze ongetwijfeld verder naar andere plekken”, zegt Smeyers. In Brussel en Wallonië zijn er ook nog eens 5 rusthuizen die legerspecialisten op bezoek kregen.