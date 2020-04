Lijk gevonden in wagen op parking van supermarkt in Gent

In Gent is een lichaam aangetroffen in een geparkeerde wagen aan de Carrefourwinkel aan de Groene Vallei, vlak bij de Gentse gevangenis. Hoe en wanneer de man om het leven kwam, is voorlopig onduidelijk. De wagen zit vol spullen, waardoor het levenloze lichaam niet meteen opviel.

Een omwonende verklaart dat hij een politiepatrouille aansprak over de bewuste auto, waarna de inspecteurs een kijkje namen. Volgens de man staat de wagen met Poolse nummerplaat al maanden stil op de parking. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een wetsarts en het gerechtelijk labo ter plaatse voor verder onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is voorlopig onbekend.