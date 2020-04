168 extra doden en 232 nieuwe opnames, storingen bij online platformen van scholen

De prijs voor een vat ruwe olie van het type WTI (West Texas Intermediate) is met meer dan 30 procent gedaald tot iets boven de 11 dollar. Dat is het laagste peil in 21 jaar. Ter vergelijking: in 2011 stond de WTI op een prijs van 114 dollar per vat. Op de Europese markt is de prijs van een vat Brent Noordzee-olie met meer dan 6 procent gedaald tot iets boven de 26 dollar.

Beide prijzen hebben uiteraard te lijden door de fors gedaalde vraag die het gevolg is van de coronacrisis en de lockdowns, maar er drukken ook andere factoren op de prijzen los van de crisis. Zo was er een prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië uitgebroken. Sindsdien is wel beslist om de productie met 10 procent te verminderen, maar dat lijkt niet voldoende meer, gezien de forse daling van de vraag.

Veel oliegroepen zitten nu met een probleem van overproductie en opslag, want er wordt nu steeds meer olie aangevoerd, terwijl er weinig verkocht wordt. In de VS zou de opslagcapaciteit bijna aan het maximum zitten en ook elders raken de reserves vol. Veel olie wordt opgeslagen in tanks op het land, maar ook in supertankers die op zee ronddobberen, maar ook die laatste oplossing is niet eindeloos.