Ook reeën slachtoffer van coronamaatregelen: "Meer gekwetste dieren door loslopende honden"

'Het is inderdaad zo dat we de laatste weken veel meer gekwetste reeën hebben gezien", vertelt bijzondere veldwachter Marcel Lemmens. "Sommige reeën treffen we op straat aan, aangereden door een auto. Andere reeën ontdekken we veel later ergens in het bos. Die liggen al een tijdje te creperen van de pijn. Sommige collega's hebben al enkele dieren op bevel van de politie moeten euthanaseren."