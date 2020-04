Hongaarse transgenders kunnen niet langer officieel van geslacht veranderen: "Gedwongen dubbelleven"

"Ik volgde onlangs een Hongaarse transgender", zegt correspondente in Hongarije Roos van Hennekeler in "Nieuwe Feiten" op Radio 1. "Ze ziet eruit als een elegante vrouw en heet Ivett, maar op papier is ze nog steeds een man, en heet ze ook niet Ivett.



Zij moet echt een soort dubbelleven leiden waarbij wie ze is helemaal niet overeenstemt met wie ze op papier is. In het postkantoor, in de bank, als ze gaat solliciteren: elke keer moet ze papieren tonen die helemaal niet overeenkomen met wie daar staat. Elke keer moet ze opnieuw uit de kast komen.