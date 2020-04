Luierdumper slaat opnieuw toe in Zwalm: "We gaan camera's inzetten om de sluikstorter op te sporen"

Het is mooi weer en dat lokt, zeker in deze coronatijden, veel wandelaars en fietsers naar buiten. Ook de Zwalmstreek wordt druk bezocht door eigen inwoners en fietsers die er een langere rit voor over hebben.

Zij merkten het bijzondere sluikstort op bij het uitrusten aan de beek. Op foto's is te zien hoe gebruikte luiers in het water drijven. Het is een vreemd tafereel om ze hier en daar te zien opduiken en het is niet de 1e keer dat dit in Zwalm gebeurt.

(lees verder onder de foto)