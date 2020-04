Oostende koopt 9 hectare groen aan kerkje van Onze-Lieve-Vrouw-ter Duinen

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen, in de volksmond beter bekend als het Duinenkerkje, ligt op een boogscheut van het natuurgebied van Raversijde en de duinen. De plek was een favoriet onderwerp van James Ensor, de schilder ligt er ook begraven.

Door de 9 hectare natuurgebied tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Dorpstraat te kopen van de verschillende eigenaren, kan de stad ook de site rond de kerk inrichten als natuurgebied en het geheel laten aansluiten op het Groen Lint.

"Op dit moment hebben we al 35 kilometer Groen Lint rond de stad, vooral in het hinterland", vertelt schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA). "Met dit extra stuk natuurgebied kunnen we dit eigenlijk naadloos laten overgaan in onze andere unieke troeven, de zeedijk en het strand."

Het is ook de bedoeling om in Raversijde nieuwe duinen te ontwikkelen. In een eerste fase zal nu samen met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed bekeken worden hoe de site zal worden ingevuld. Oostende betaalde ruim 610.000 euro voor het stuk natuurgebied.