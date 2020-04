Opleiding epidemiologie plots heel populair bij Universiteit Antwerpen: "Een soort Marc Van Ranst-effect"

Bij de Universiteit Antwerpen merken ze de laatste tijd dat er veel interesse is in de opleiding epidemiologie. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. Dat zien ze aan het aantal bezoekers op de website dat meer dan verdubbeld is. "We kunnen spreken van een soort van Marc Van Ranst-effect", vertelt Peter De Meyer van de UA bij Radio 2 Antwerpen.