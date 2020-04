Brusselse fietsbrigade controleert racende fietsers in Terkamerenbos

In de eerste plaats wil de fietsbrigade sensibiliseren, en geen boetes geven. "Het is natuurlijk een mooie plek om eens hard te gaan. Het Terkamerenbos is een mooi decor en er zitten een paar stevige hellingen in. Maar we willen ongevallen vermijden. Gelukkig begrijpen mensen dat meteen."

Afgelopen weekend was het erg druk in het Terkamerenbos, maar ook in de week houdt de fietsbrigade daar een oogje in het zeil. Stevens: "Eens de zon tevoorschijn komt, en het is warmer weer, komen heel wat mensen naar deze prachtige groene long. Dan is het over de koppen lopen of fietsen. Wij zijn hier dus permanent aanwezig. Nu wat meer op de snelle fietsers gericht, maar uiteraard ook om de toepassing van de covid-maatregelen op te volgen."