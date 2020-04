Graffitiplaag in Glabbeek: "Puur vandalisme, aangebracht door jongeren die zich vervelen" 

"Zeker op tien verschillende plaatsen in onze gemeente hebben we de voorbije dagen graffiti aangetroffen", vertelt een geïrriteerde burgemeester Peter Reekmans. "We hebben al enkele dagen een probleem met jongeren die het samenscholingsverbod negeren, maar daar komt nu ook nog eens bij dat we in onze gemeente op bushokjes en vuilnisbakken grafittisporen aantreffen."