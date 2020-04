Politie Tongeren-Herstappe schrijft 39 boetes uit

De controles gebeurden op verschillende plaatsen tussen 19 uur en 4 uur 's ochtends. Naast de corona-overtredingen stelden de agenten nog andere inbreuken vast, zoals bestuurders die onder invloed reden van drank of drugs, al bellend of zonder rijbewijs. Er zijn verder vijf niet-verzekerde voertuigen in beslag genomen.

Ook de komende weken zal de politie blijven controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd.