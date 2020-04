Prijs van ruwe olie stort samen met de vraag in elkaar tot het laagste peil ooit

Analisten hadden er toen al op gewezen dat dat wellicht onvoldoende zou zijn en door de coronacrisis is de vraag naar olie en energie plots fors gedaald. Wie thuis blijft, heeft geen benzine nodig en nu veel industrietakken ook stilliggen, verbruiken die ook niet veel.

Probleem is dat olie -net zoals veel grondstoffen en goederen- verhandeld worden via "futures" of termijncontracten. De prijs is die voor levering in mei of juni en niemand weet hoe groot de vraag dan zal zijn. Intussen moet al die olie ergens opgeslagen worden en de opslagcapaciteit voor WTI in de VS is zo goed als opgebruikt. Er dobberen overal op zee volgeladen supertankers rond die ook nergens kunnen leveren.

Dat is een zeer groot probleem voor landen zoals Rusland, Venezuela, en Nigeria, die voor het grootste deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van olie en gas, maar ook voor de Verenigde Staten, opnieuw de grootste exporteur van energie ter wereld. In de VS werken 10 miljoen mensen in de olie-industrie. Veel van die Amerikaanse olie is afkomstig van fracking of schaliegas­ontginning, wat veel duurder is en dus een hoge prijs nodig heeft om rendabel te zijn. Het is dan ook niet toevallig dat president Donald Trump zo veel aandacht voor de oliemarkt heeft, zeker in een verkiezingsjaar.