Queen wordt 94: voor het eerst een verjaardag zonder eresaluut met kanonschoten

Traditioneel worden er op haar verjaardag bij wijze van eresaluut om 12 uur ’s middags 41 kanonschoten afgevuurd door The King’s Troop Royal Horse Artillery and The Honourable Artillery Company, in Hyde Park in Londen. Een normaal saluut is 21 kanonschoten, maar omdat Hyde Park een koninklijk park is worden dat er in dit geval 41.