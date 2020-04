Serviceclub helpt digitale onderwijskloof te dichten in Kuurne

Vanaf vandaag herneemt het schoolleven in een nooit eerder geziene vorm: leerlingen krijgen via het internet aanlooplessen. Dat zijn lessen die hen moeten voorbereiden op de heropening van de scholen.

Concreet krijgen leerlingen dus les via verschillende instructievideo's en onlinelespakketten. Op zich evident voor het jonge volk, maar in een aantal gezinnen ontbreken de middelen om een laptop aan te schaffen en is er soms ook geen internetverbinding.

In Kuurne heeft serviceclub Rotary net 20 laptops gekocht. De gemeente zal die nu bezorgen aan wie ze nodig heeft. Er zijn in Kuurne naar schatting 37 gezinnen waar ze een laptop en een goede internetverbinding kunnen gebruiken.

"Maar de hulp gaat verder dan dat", zegt Ruben Bruyneel van het Sociaal Huis."Wij bieden ook een stuk huiswerkbegeleiding aan. Vanuit het Sociaal Huis hebben we een groep van 5 vrijwilligers en 10 professionelen die een aantal lessen op zich gaan nemen. Ze zullen ouders en kinderen begeleiden bij de schooltaken. Dat gebeurt wel altijd in samenwerking met de scholen."